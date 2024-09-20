Ученые обследовали мумию шерстистого носорога возрастом 32 400 лет

Российские ученые обследовали шерстистого носорога возрастом 32 400 лет. Его обнаружили летом 2020 года недалеко от берегов реки Тирехтях в Республике Саха (Якутия) и назвали «Абыйским».

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Благодаря вечной мерзлоте большая часть мягких тканей, кожи и шерсти сохранилась в практически нетронутом виде. Это предоставило ученым уникальную возможность изучить анатомию вымершего вида.

В ходе нового исследования ученые установили, что носорог умер в молодом возрасте. Ему было около 4,5 лет. Он обладал короткой и сравнительно светлой шерстью, тогда как у пожилых особей она становилась густой и темной. В шерсти были найдены следы крошечных паразитических ракообразных – водяных блох, которые и сегодня водятся в регионе.

Самой значимой находкой стал жировой бугорок на спине носорога. Такую анатомическую особенность никогда ранее не выявляли у этого вида.

Подобные жировые отложения наблюдались у шерстистых мамонтов – еще одного вымершего вида, который жил в Европе в ледниковый период. Возможно, отложения выполняли функцию теплоизолятора или запаса энергии.

Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) был крупным травоядным млекопитающим, обитавшим в северных регионах Евразии. Считается, что этот вид возник 3,6 млн лет назад и вымер около 10 тысяч лет назад, сообщает Doklady Earth Sciences.

В настоящее время ученым удалось найти всего шесть мумий шерстистых носорогов. Это Вилюйский (1771 г.), Верхоянский (1877), Колымский (2007), носорожек Саша (2014) и Абыйский (2020) носороги, а также туша, обнаруженная совсем недавно в Оймяконском районе Якутии.