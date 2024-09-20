Цукерберг раскритиковал продуктовую стратегию Apple

Генеральный директор Meta (компания признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг в очередной раз обрушился на Apple, на этот раз подвергнув сомнению стратегию развития продуктов технологического гиганта. В недавнем интервью в подкасте Цукерберг назвал Meta* «противоположностью Apple» и раскритиковал подход Apple, которая долгое время дорабатывает продукты перед их выпуском.

Цукерберг утверждал, что стратегия Meta*, ориентированная на «быстрый релиз продуктов» и «сбор отзывов», более эффективна, чем стратегия Apple. Он подчеркнул важность изучения мнения пользователей и итерации продуктов, а не ожидания совершенства.

Это не первый раз, когда Цукерберг публично критикует Apple. Ранее он уже высказывал недовольство политикой App Store и «удушающим контролем» Apple над платформой iPhone. Между тем, генеральный директор Apple Тим Кук неоднократно критиковал практику конфиденциальности Meta* и сбор данных пользователей.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена