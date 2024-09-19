Созданы предсказывающие дату смерти "часы"

Ученые из университета в Сан-Франциско создали приложение, способное предсказать пользователю дату смерти, пишет New York Post.

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По словам создателей, приложение Death Clock ("Часы смерти") построено на базе искусственного интеллекта.

Программа собирает данные о здоровье пользователя с помощью анкеты, учитывая вес, уровень сахара в крови, давление, качество сна, физическую активность, вредные привычки, особенности питания, словом, все, что может повлиять на продолжительность жизни.

Кроме того, принимаются в расчет социальная жизнь, психическое состояние и эмоциональный фон человека.

"Часы смерти" показывают результат с точностью до дня.

Разработчики говорят, что программа призвана мотивировать людей изменить неправильный образ жизни и следить за здоровьем: она предлагает варианты физических упражнений, рекомендации по диете и мотивирует работать над собой, чтобы прожить дольше.