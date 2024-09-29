Как посмотреть, что расходует батарею на iPhone и iPad

iPhone и iPad ведут достаточно подробную статистику расхода батареи, причем не только для активных, но и для фоновых приложений. Портал howtogeek.com рассказал, где найти эту информацию и как ей можно воспользоваться.

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Сортировка приложений по расходу батареи

Информацию о батарее можно посмотреть в настройках iPhone или iPad. А точнее, в меню «Батарея». Оно показывает расход батареи различными приложениями в процентах — самые ресурсоемкие программы высвечиваются наверху списка.

Нажатие на кнопку «Показать активность» меняет фильтр: вместо расхода батареи список будет отсортирован по времени работы каждого приложения. Статистика фиксирует как экранное время, так и работу на фоне.

Данные о состоянии батареи

В меню расхода батареи есть две разные вкладки. Первая позволяет посмотреть, сколько энергии израсходовали приложения за последние сутки, а вторая — за специфический период времени. Помимо этого, там есть график уровня батареи, показывающий изменения в состоянии батареи за прошедшие 24 часа. Значок молнии показывает, когда смартфон подключили к зарядке. Наконец, график активности показывает периоды, в которые экран устройства был активным.

Как снизить расход батареи

Чаще всего, в меню «Батарея» появляются все приложения, которыми вы часто и активно пользуетесь. Не удивляйтесь, если на верхней строчке списка будет, например, браузер Safari или клиент какой-нибудь социальной сети. Тот факт, что приложение расходует много энергии, не означает, что им надо немедленно перестать пользоваться — это просто статистика, которая помогает понять, на что уходит батарея.

Конечно, не все приложения обладают одинаковым энергопотреблением. Графически-интенсивные игры за 10 минут израсходуют больше энергии, чем Safari или какой-нибудь другой браузер. К тому же, они могут ощутимо нагреть устройство.

По сути, единственный способ как-то снизить энергопотребление «прожорливых» приложений — это поменьше пользоваться ими. Если вы заметили, что игра съедает много батареи, то постарайтесь не запускать ее при низком заряде.