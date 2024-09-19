Россияне массово жалуются на блокировку Discord

В России с 18 сентября начались сбои в работе мессенджера Discord. Причиной стала блокировка отдельных страниц сайта Роскомнадзором по требованию МВД. Discord является одним из самых популярных мессенджеров в игровой индустрии, и его блокировка может создать неудобства для разработчиков и геймеров. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным Mediascope за 2022 год, Discord вошел в число самых популярных платформ для общения в игровой индустрии в РФ. В марте 2024 года Роскомнадзор включил мессенджер в реестр социальных сетей, обязав его самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.

По оценкам, число зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 млн до 40 млн, что генерирует более 4% месячного трафика платформы.

Если в будущем будет принято решение о блокировке Discord в России, это, как пишет «Ъ», может создать определенные неудобства для разработчиков и игроков. Альтернативой Discord могут выступать любые приложения для групповых звонков, например Skype или Telegram, а также внутриигровые голосовые чаты. Однако прямых альтернатив Discord нет ни на российском, ни на международном рынке, и выбор пользователей будет зависеть от их предпочтений.