В ранней Вселенной обнаружили большое число черных дыр

Международная группа исследователей под руководством ученых из Стокгольмского университета с помощью космического телескопа Хаббл обнаружила большее количество черных дыр в ранней Вселенной, чем было известно ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Оказалось, что черные дыры, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва, оказались более массивными или росли быстрее, чем считалось ранее. Сверхмассивные черные дыры, масса которых превышает миллиард солнечных масс, были найдены в центрах галактик менее чем через миллиард лет после возникновения Вселенной.

В ходе наблюдений астрономы использовали телескоп Хаббла, чтобы повторно сфотографировать одну и ту же область неба с промежутком в несколько лет и измерить изменения яркости слабых галактик, которые служат индикаторами наличия черных дыр. Этот метод оказался более чувствительным по сравнению с предыдущими и помог обнаружить новые черные дыры.

На основании наблюдений исследователи предполагают, что некоторые из этих черных дыр могли образоваться из коллапсирующих массивных звезд в течение первого миллиарда лет существования Вселенной. Такие звезды существовали только в ранний период, когда они не были загрязнены остатками звезд более поздних поколений.

Кроме того, ученые допускают альтернативные механизмы формирования черных дыр, включая коллапс газовых облаков, слияние звезд в массивные скопления и возможное существование первичных черных дыр, которые могли образоваться в первые секунды после Большого взрыва.

Исследование подчеркивает важность понимания механизмов формирования черных дыр для изучения эволюции галактик. С новыми данными можно точнее рассчитать, как черные дыры влияли на формирование и развитие галактик в ранней Вселенной.