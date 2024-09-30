Еще не так давно индустрия технологий пыталась внедрить эффект 3D повсюду: от телевизоров до игровых приставок и даже смартфонов. Многие были уверены, что трехмерные очки и экраны совершат революцию… Но сегодня о них практически никто не вспоминает. Портал howtogeek.com рассказал, куда пропало домашнее 3D и почему оно стало пережитком прошлого.

© Unsplash

На первых порах домашнее 3D требовало специальной пары очков, похожей на те, что выдают в кинотеатрах. Теоретически в этом нет ничего плохого, но на практике ощущения от просмотра фильмов дома отличались от похода в кино, причем не в лучшую сторону. Специальные очки были неудобными, да еще и не налезали поверх обычных очков с диоптриями. Не говоря уже о том, что мало кто хотел усложнять посиделки у телевизора дополнительными аксессуарами.

Примерно в то же время состоялся релиз портативной игровой консоли Nintendo 3DS: она позволяла активировать эффект 3D в некоторых играх простым переключателем. И нет, игроку не нужны были для этого громоздкие очки. Nintendo действительно смогла обыграть 3D по-новому, вот только качество игр, поддерживавших эту функцию, сильно варьировалось. Одни тайтлы отлично использовали технологию, многие другие — нет. Кроме того, трехмерный эффект приобрел дурную репутацию из-за склонности вызывать головную боль и утомление глаз, т.к. на экран первой версии 3DS надо было смотреть под определенным углом.

Чуть позже 3D без очков дошло и до мира домашних телевизоров, но столкнулось со схожими проблемами. Технология, аналогичная той, что была на Nintendo 3DS, выдавала не очень красивую картинку на больших экранах. Она также требовала просмотра под определенным углом, но найти его на крупном, неподвижном телевизоре сложнее, из-за чего нескольким людям тяжело было увидеть эффект одновременно.

Наконец, последней проблемой был недостаток контента, созданного специально для 3D. Многие игры на Nintendo 3DS выглядели так себе, и то же самое можно сказать о большинстве контента для 3D-телевизоров. Производство медиа для узкого перечня экранов было (и до сих пор остается) дорогим удовольствием, не говоря уже о том, что многие студии расценивали технологию как простую безделушку. Из-за этого попытки выпустить что-то действительно стоящее были редкими.