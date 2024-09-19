Геном человека записали на 5D-кристалл

Группа британских ученых сохранила генетические данные о человеке на кристалле 5D-памяти, способном хранить информацию миллиарды лет и, таким образом, потенциально сыграть роль в спасении человечества от вымирания в будущем. Об этом сообщила пресс-служба Саутгемптонского университета.

Исследователи под руководством профессора Питера Казански с помощью лазеров записали на кристалле 5D-памяти генетический материал человека, в том числе структуру ДНК. В отличие от других технологий хранения данных, при использовании которых их расшифровывание со временем становится невозможным, эта разработка способна записывать до 360 терабайт информации без риска потери "на протяжении миллиардов лет" даже в экстремальных условиях. Так, носитель может выдерживать температуру до 1 тыс. градусов Цельсия, прямое ударное воздействие и космическую радиацию.

"Исследователи надеются, что это [технология хранения генома] создаст основу для проекта по спасению человечества от вымирания в будущем - через тысячи, миллионы и даже миллиарды лет, - если научные достижения [в будущем] позволят сделать это. Технология также может быть использована для формирования архива геномов растений и животных, которым грозит вымирание", - говорится в пресс-релизе.

Технология хранения информации на 5D-кристалле разрабатывалась с 1996 года, в 2010 году был создан первый демонстрационный образец. Кристалл памяти называется 5D потому, что информация кодируется с использованием трех параметров пространственных координат и двух оптических параметров.

В 2014 году изобретенный исследователями Саутгемптонского университета кристалл попал в книгу рекордов Гиннесса как самый прочный материал для хранения данных.