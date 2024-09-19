YouTube на телевизорах крупно обновят

Создатели популярного видеохостинга YouTube анонсировали крупный апдейт для своего ТВ-приложения. В ближайшее время клиент сервиса для телевизоров получит крупное обновление, вместе с которым программа будет напоминать зарубежные онлайн-кинотеатры.

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Так, в приложении YouTube появятся актуальные превью роликов, когда пользователь заходит на канал какого-нибудь блогера. Создатели контента смогут настраивать этот элемент и отсортировывать видео в том числе по сезонам. Пользователи, в свою очередь, смогут подписываться на канал прямо во время просмотра и создавать QR-коды из ссылок в описании.

Главная цель разработчиков — сделать бесшовный переход к новым видео, обеспечивая наилучший опыт для запойного просмотра. Обновлённое приложение YouTube для телевизоров выйдет до конца 2024 года, а весь новый функционал станет доступен в начале 2025-го.