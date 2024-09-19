ЕС может потребовать от Apple открыть операционную систему iPhone

Евросоюз в ближайшее время может объявить корпорации Apple о необходимости открыть защищенную операционную систему (ОС) iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, регулирующие органы ЕС стремятся модернизировать сервисы Apple и могут обязать компанию открыть операционную систему iOS для сторонних технологий на основании принятого закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). В первую очередь, речь идет о предоставлении другим разработчикам доступа к ключевым функциям iPhone. Публичное объявление о необходимости открытия ОС не подразумевает начала официального расследования, однако в перспективе Евросоюз может наложить на корпорацию штраф в размере 10% годовой общемировой выручки, поясняет агентство.

Закон ЕС о цифровых рынках устанавливает несколько правил и ограничений для технологических гигантов, подобных Google и Apple. Штрафы за нарушения положений закона могут составить до 10% от общемировой выручки компании или до 20% в случае повторных нарушений.

Под действие закона подпадают компании с годовым оборотом продаж в ЕС не менее €7,5 млрд или рыночной капитализацией более €75 млрд за последний финансовый год. На платформе в течение трех последних финансовых лет должны присутствовать не менее 45 млн активных пользователей в месяц и более 10 тыс. активных бизнес-аккаунтов в ЕС. Кроме того, платформа должна функционировать по меньшей мере в трех странах ЕС.