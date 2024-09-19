Гравитационную линзу рекордной силы обнаружили ученые

Ученые из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли объявили об открытии гравитационной линзы рекордной силы. Об этом пишет 3Dnews.ru.

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Специалистами было обнаружено очень редкое расположение ряда галактик и скоплений. Они оказались выстроены в одну линию на расстоянии до 12 млрд световых лет от Земли. По словам ученых, данное явление похоже на нахождение в стоге сена семи выстроенных в ряд иголок.

Уникальная линза позволит раскрыть тайны космологии, которые пока не поддаются науке, говорится в публикации. Ранее специалистам удалось создать компьютерную модель специально для поиска уникальных гравитационных линз. В модель была загружена информация о множестве предыдущих наблюдений неба. После этого ученые провели ручной отбор «наиболее многообещающих кандидатов».

«Созданная учеными модель позволит анализировать данные, собранные при наблюдениях через этот «вселенский телескоп», что является сложной задачей. Из-за искажения пространства-времени одна и та же галактика через гравитационную линзу может быть представлена двумя, тремя и даже большим числом образов, что не всегда очевидно», - пишет портал.

Ранее журнал Universe Today сообщил, что ученым удалось зафиксировать вероятность столкновения двух черных дыр, которые расположены относительно близко к Солнечной системе галактиках. Обнаружить такое явление позволил космический телескоп «Хаббл».