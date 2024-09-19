Разработана модель для прогнозирования испарения капель жидкостей

Российские и иностранные ученые проводят масштабные исследования адресной доставки лекарственных препаратов в дыхательные пути для лечения бронхолегочных заболеваний.

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Исследователи хотят разработать прогностический математический аппарат для точного позиционирования капель и частиц в верхних, средних и нижних отделах дыхательных путей. Работа поддержана Российским научным фондом. Первые результаты опубликованы в журнале International Journal of Multiphase Flow, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

На сегодняшний день ингаляционная (аэрозольная) терапия рассматривается как наиболее эффективный и безопасный способ доставки лекарственных препаратов в бронхолегочную систему. При этом область ее использования постоянно расширяется: кроме лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, ингаляционный путь доставки препаратов используют для введения вакцин, антивирусной и антибактериальной терапии, профилактики респираторных инфекций, для иммуносупрессивной терапии после трансплантации легких.

В клинической практике более 50 лет эффективно применяется дозирующая аэрозольная форма доставки лекарственных препаратов. Параллельно создаются и совершенствуются другие типы ингаляционных устройств: дозирующие порошковые ингаляторы, жидкостные ингаляторы, mesh-небулайзеры и другие. Они имеют ряд ограничений, среди которых размеры и скорости распыляемых капель. Кроме того, существенную роль играют респираторные усилия, которые должен выполнять человек при лечении.

«Доставка лекарств при болезнях органов дыхания осложнена тем, что имеет широкую вариативность в распределении ингалируемых частиц по системе органов дыхания. Она зависит от анатомической структуры, профиля воздушного потока, размеров аэрозольных частиц, величины легочной депозиции препарата, респирабельной фракции препарата и других факторов. Применение более совершенных систем доставки аэрозоля, использование современных пропеллентов позволяют увеличить легочную депозицию и сделать точнее адресность доставки лекарств при использовании более низких доз препарата. Вместе с тем возможность адресного, таргетного строго контролируемого воздействия аэрозоля на конкретные зоны дыхательных путей недостаточно изучена», — отметил доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета Дмитрий Антонов.

В рамках исследования ученые проведут серию экспериментов на трехмерной модели легких. Они будут регистрировать, как происходит доставка лекарственных препаратов в виде растворов, эмульсий, суспензий и ингаляторов методами Interferometric Particle Imaging, Shadow Photography, Particle Image Velocimetry и другими.

На первом этапе исследований ученые разработали новую математическую модель для прогнозирования процессов прогрева и испарения капель жидкостей для широкого класса практических приложений, включая медицину, энергетику и транспорт. Ее особенность — возможность сопряжения жидкой и газовой фазы посредством инструментов математической физики. На основе созданной модели ученые будут разрабатывать алгоритмы распыления капель лекарственных препаратов в трехмерной геометрии легких.

Это позволит изучить физические свойства различных устройств доставки аэрозольных препаратов для лечения нижних дыхательных путей, разработать общие закономерности в адресной доставке различных видов аэрозолей на базе подхода Эйлера — Лагранжа и создать единую математическую систему для анализа аэрозольного распыления лекарственных препаратов для лечения бронхолегочных заболеваний и специфики их адресной доставки в нижние дыхательные пути с учетом широкой вариации параметров.