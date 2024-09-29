Что купить вместо 4К-вебкамеры?

Если видеозвонки — рутинная часть ваших рабочих дней, то может показаться, что покупка дорогой веб-камеры — хорошая инвестиция. Но на практике проблемы с качеством видео часто возникают не из-за камеры, поэтому покупать 4К-вебку нет смысла. Портал howtogeek.com рассказал, что можно купить, чтобы картинка стала получше.

© Unsplash

Хороший свет

Правильное освещение способно повысить качество любого видео вне зависимости от камеры. А веб-камеры, как правило, оснащены очень маленькими сенсорами, из-за чего они захватывают мало света и крайне чувствительны к плохому освещению. Некоторые премиальные модели автоматически корректируют картинку, но даже они показывают лучший результат, если позаботиться об освещении заранее.

Поэтому вместо дорогущей веб-камеры лучше купить три светодиодные панели и организовать трехточечный свет. Один источник для основного освещения, второй — контурный, третий — заполняющий.

Профессиональный задник

Чистый, аккуратный задник — залог серьезного имиджа. Те, кто работают из дома, гарантированно понимают проблему питомцев и членов семьи, волей-неволей попадающих в кадр. Хороший задник раз и навсегда решит эти сложности, полностью скрыв вашу комнату. Желательно подобрать фон нейтрального цвета, чтобы не отвлекать собеседника по видеосвязи.

Настраиваемый кронштейн для веб-камеры

Многие веб-камеры цепляются к монитору с помощью прищепки, но из-за того, что у современных мониторов зачастую маленькие кромки, камера перманентно закрывает часть экрана. К тому же, механизм прищепки не позволяет легко менять угол наклона камеры. Именно для таких случаев и нужны кронштейны: при помощи гибкого крепления можно разместить веб-камеру, как угодно.

Кронштейны обычно закрепляются на столе за счет зажима и поддерживают установку нескольких устройств, поэтому вы можете подцепить камеру, микрофон и источник света одновременно.

Профессиональный микрофон или гарнитура

Качественный звук — не менее важная вещь, чем хорошая картинка. По факту, он даже более важен, потому что без нормального звука ни вы, ни собеседники не сможете понять друг друга. Приятная новость в том, что за качественный микрофон и наушники не придется отдавать слишком уж много денег. Хотя к микрофону, по-хорошему, стоит также купить подставку или пантограф — для удобства.

Блок бесперебойного питания

Бесперебойник может пригодиться буквально любой категории пользователей ПК. Блок продолжает подавать питание на компьютер или ноутбук даже при отключении электросети, а также защищает устройства от скачков напряжения. Если вам важно оставаться на связи в любой ситуации, то блок бесперебойного питания позволит вам не отваливаться от звонков даже в сильную непогоду.