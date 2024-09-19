В Австралии разработали электронную повязку для людей с СДВГ

Стартап Neurode в Австралии разработал специальную электронную повязку на голову для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), пишет New Atlas.

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Как отмечается в материале издания, данное устройство необходимо носить 20 минут в день. Оно обеспечивает легкую электрическую стимуляцию префронтальной коры, отвечающей за фокусировку и исполнительную функцию.

Стартап основала нейробиолог Натали Гуайярду, у которой в возрасте пяти лет диагностировали СДВГ. Вместе с инженером Дамианом Софревски она привлекла 3,7 миллиона долларов для вывода устройства на рынок.

Neurode подключается к приложению, которое отображает активность мозга и изменения ПФК. Также в приложение интегрирован виртуальный ассистент на основе ИИ. В настоящее время создатели повязки ищут добровольцев для клинических испытаний.

Между тем о наличии СДВГ может говорить привычка использовать аудиораздражители во время работы, заявил психотерапевт Евгений Фомин. По словам эксперта, людям с СДВГ важно, чтобы рядом с ними постоянно что-то происходило и внимание переключалось между разными объектами. В свою очередь, люди с высокой тревожностью снимают это чувство с помощью внешних шумов.