Обнаружен нептунианский хребет

Международная группа астрономов из Женевского университета, NCCR PlanetS и Центра астробиологии (CAB) в Мадриде обнаружила новую особенность в распределении экзопланет, которую назвала нептунианским хребтом. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Открытие касается области вокруг звезды, называемой нептунианской пустыней, где планеты размером с Нептун крайне редки из-за разрушительного воздействия излучения от их звезд-хозяев. На границе между этой зоной и более благоприятной для выживания таких планет областью — нептунианской саванной — ученые обнаружили неожиданную высокую концентрацию таких планет. Нептунианский хребет обозначает собой переходную область, где планеты смогли мигрировать ближе к звездам и сохранить свои газовые оболочки.

Для выявления этого хребта астрономы использовали данные, полученные в ходе миссии НАСА Kepler, которые были тщательно обработаны с помощью передовых статистических методов. Ученые составили детализированную карту распределения экзопланет в зависимости от их радиуса и орбитального периода. Эта карта позволила выявить высокую частоту встречаемости планет, находящихся на орбитах с периодами от 3,2 до 5,7 дня.

Анализ данных показал, что эти планеты мигрировали в зону между пустыней и саванной благодаря процессу, известному как миграция с высоким эксцентриситетом. Этот процесс позволил некоторым планетам пережить эрозию, вызванную звездным излучением, и сохранить свои атмосферы.

Дополнительно исследователи отметили сходство между нептунианским хребтом и скоплением планет типа горячих юпитеров, что может свидетельствовать о схожести эволюционных процессов для разных групп планет. Дальнейшее изучение нептунианского хребта будет продолжено в рамках масштабной программы наблюдений с помощью спектрографа ESPRESSO на телескопе VLT Европейской Южной обсерватории. Полученные данные помогут лучше понять происхождение и эволюцию этих экзопланетных систем.