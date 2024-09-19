В России представили iPhone 16 Pro Max за сутки до начала мировых продаж

В России представили новый смартфон iPhone 16 Pro Max, показанный Apple 9 сентября, за день до старта мировых продаж.

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Первые предзаказы начнут выдавать уже в эти выходные, 21 и 22 сентября. Старт продаж запланирован на ближайшее время, сообщили в пресс-службе МТС.

"Спрос на новинки оказался почти в пять раз выше, чем за первую неделю предзаказов на iPhone 15 в прошлом году", - рассказал гендиректор компании Андрей Губанов.

Так, например, приобрести iPhone 16 на 128 Гб можно за 114 990 рублей, iPhone 16 Plus на 256 Гб - за 149 990 рублей, iPhone 16 Pro на 512 Гб - за 199 990 рублей, а iPhone 16 Pro Max на 1 Тб - за 254 990 рублей.

Также стало известно, что «М.Видео-Эльдорадо» привезли в Россию iPhone 16. Также продажи смартфонов Apple начинает магазин BigGeek.