Что известно о навигационной спутниковой системе Beidou

19 сентября 2024 года в 04:14 мск Китай осуществил пуск с космодрома Сичан (провинция Сычуань) ракеты-носителя Long March 3B с двумя спутниками навигационной системы Beidou.

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ТАСС подготовил материал о проекте Beidou.

Основные сведения

Китайская навигационная спутниковая система Beidou (BeiDou Navigation Satellite System, BeiDou; в переводе с китайского - Северный ковш, название созвездия Большой Медведицы) предназначена для обеспечения навигационными услугами таких отраслей, как нефтяная промышленность, морское хозяйство, коммуникации и транспорт, а также для предупреждения о стихийных бедствиях. Система предусматривает обслуживание военных и лицензированных пользователей, а также простых потребителей (в открытом доступе).

История проекта

В 1983 году инженером Чэнь Фанъюнем была предложена идея создания региональной навигационной системы из двух космических аппаратов с размещением их на геостационарной орбите. Инженер вошел в группу китайских ученых, которая разработала в 1986 году программу под кодовым названием "863". Программа подразумевала развитие передовых технологий, в том числе в космической отрасли.

Проект по созданию навигационной спутниковой системы под названием Beidou стартовал в 1994 году, его главным конструктором стал академик Китайской инженерной академии Сунь Цзядун. На первом этапе, с 2000 года работала экспериментальная (тестовая) система Beidou-1, обеспечивающая определение координат только на территории КНР. В 2004 году началось развитие Beidou-2 (первоначально использовалось название Compass - по названию спутников) с охватом также соседних стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В 2009 году был дан старт третьему этапу по созданию навигационной системы на основе спутников Beidou-3, работающей в глобальном масштабе.

Генеральным подрядчиком по изготовлению навигационных спутников является Китайская академия космических технологий (CAST), входящая в структуру Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Вес космических аппаратов, в зависимости от расположения на околоземной орбите, составляет 828 кг или 1 615 кг, срок службы - 15 лет или 12 лет. Рабочие орбиты спутников: средняя круговая высотой 21 528 км, геостационарная (35 786 км) и геосинхронная наклонная (35 786 км).

Статистика запусков

Запуск спутников системы Beidou осуществляется с космодрома Сичан, который расположен в провинции Сычуань на юго-западе КНР. Для вывода космических аппаратов на орбиту Земли использовались ракеты-носители Long March 3A (LM-3A), Long March 3B (LM-3B), Long March 3C (LM-3C).

В 2000 году с помощью LM-3A были запущены первые два экспериментальных спутника: в октябре - Beidou-1A, в декабре - Beidou-1B. Затем на околоземную орбиту были выведены еще два аналогичных аппарата: в 2003 году - Beidou-1C, в 2007 году - Beidou-1D. В период с 2007 по 2019 год запускались спутники Compass, относящиеся ко второму поколению. В 2015-2016 годах выводились аппараты под названием Beidou-3S, прототипы спутников третьего поколения. Первые два полноценных спутника Beidou-3 были запущены в ноябре 2017 года.

Всего по состоянию на 19 сентября 2024 года включительно запущено 64 спутника, в том числе 4 экспериментальных и 60 рабочих аппаратов. Предыдущий запуск состоялся 26 декабря 2023 года, когда ракета LM-3B вывела два спутника Beidou-3.

Введение в эксплуатацию, состояние системы

Спутниковая система Beidou была введена в эксплуатацию в 2011 году, для коммерческого использования запущена в декабре 2012 года - начала предоставлять услуги потребителям АТР, обеспечивая покрытие КНР и прилегающие территории. Запуском 23 июня 2020 года спутника Beidou-3 Китай завершил формирование своей навигационной спутниковой системы, способной работать в глобальном масштабе (официально система Beidou-3 была введена в эксплуатацию 31 июля 2020 года). В 2023 году Beidou применялась в более чем 200 странах и регионах мира.

По состоянию на 18 сентября 2024 года на околоземной орбите находилось 52 спутника (в том числе 15 Beidou-2, 4 Beidou-3S, 33 Beidou-3), из них 44 аппарата передавали навигационные сигналы. Точность позиционирования навигационной системы в глобальном масштабе оценивается в 3,6 м (в АТР - 2,6 м).

Совместимость с другими навигационными системами

Китай является третьей страной, после России с ГЛОНАСС и США с GPS, запустившей в эксплуатацию собственную навигационную спутниковую систему. В 2013 году были представлены первые навигационные микрочипы, способные принимать сигналы Beidou совместно с ГЛОНАСС и GPS. В 2015 году руководство китайского проекта сообщило об изменении структуры навигационного сигнала спутников в целях взаимодополняемости с европейской глобальной системой Galileo.

В 2015 году был создан российско-китайский комитет проектов по стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации. В ноябре 2018 года в Пекине было подписано российско-китайское межправительственное соглашение, предусматривающее сотрудничество в сфере развития и применения гражданских составляющих ГЛОНАСС и Beidou и их функциональных дополнений. В сентябре 2022 года Россия и Китай подписали контракты на размещение российских станций ГЛОНАСС в КНР и китайских станций системы Beidou в РФ.