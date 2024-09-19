В России создали теплицу на спутниковом управлении

В пресс-службе Самарского университета имени Королева сообщили, что студенты вуза разработали прототип автоматизированной теплицы, управляемой бортовым компьютером спутника. Этот проект, получивший грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям, стал победителем конкурса «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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Новая теплица предназначена для домашнего использования и позволяет выращивать овощи, зелень и ягоды, не требующие опыления и не превышающие 50−60 см в высоту. В ее основе лежит микроконтроллер Stm32 из конструктора Minisat, предназначенного для создания миниатюрных космических аппаратов. Система управления теплицей анализирует данные с датчиков и автоматически регулирует освещение, вентиляцию, автополив и подачу удобрений.

Программа управления теплицей может поддерживать оптимальные условия для растений на протяжении месяца без участия человека. Теплица имитирует цикл солнечного дня, подстраивая освещенность под время суток и тип растения. Также она подходит для научных исследований в ботанике и агрономии, отметили в пресс-службе.