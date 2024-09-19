HTC анонсировала VR-шлем

HTC без какой-то подготовки инфополя внезапно анонсировала новый VR-шлем Vive Focus Vision.

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Новинка не пытается конкурировать с Oculus Quest 3 по цене, а стремится стать «универсальным шлемом», похожим на Apple Vision Pro, но более доступным.

Vive Focus Vision – это XR-шлем с разрешением 5K, отслеживанием глаз и автоматической настройкой межзрачкового расстояния.

Для долгих сессий предусмотрен сменный аккумулятор. Цена устройства составит внушительные $1000, что на $400 дороже топовой версии Quest 3.

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Хотя в Vive Focus Vision используется прошлогодний чип Snapdragon XR2 Gen 1, HTC утверждает, что его производительность сбалансирована благодаря оптимизации охлаждения. В шлеме 12 ГБ ОЗУ, больше, чем у популярного конкурента. Есть и поддержка карт памяти microSD.

Сообщается, что новинка подойдет не только для геймеров, но и для корпоративного сегмента, включая медицину и промышленность.