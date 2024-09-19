Оценена стоимость очистки Большого тихоокеанского мусорного пятна

По данным организации The Ocean Cleanup (TOC), проект по очистке Большого тихоокеанского мусорного пятна (GPGP) имеет новую цену в 7,5 миллиарда долларов и сроки — 10 лет.

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Некоммерческая организация, основанная в 2013 году, планирует бороться с огромным пространством плавающего мусора в северной части Тихоокеанского гира с помощью передовых технологий.

Вопреки распространенному мнению, GPGP — это не сплошной массив мусора, а клубящееся скопление пластика и обломков, разбросанных на площади до 1 605 792 квадратных километров. По оценкам, в нем содержится около 88 000 тонн мусора, включая микропластик и крупные предметы, такие как рыболовные сети и выброшенные товары.

© The Ocean Cleanup

Как будут чистить? Система 03 компании TOC, например, использует барьер длиной 1,4 мили (2,2 км) между двумя судами для захвата плавающего мусора. Эта система, которая за пять секунд обрабатывает площадь, эквивалентную американскому футбольному полю, опирается на ИИ и мониторинг океана, чтобы выбрать районы с наибольшей плотностью пластика.

Если технологии окажутся эффективными, объем работ по очистке океана можно будет сократить вдвое — до 4 миллиардов долларов и пяти лет. Однако достижение этой цели зависит от постоянного финансирования и технологического прогресса, пишут эксперты.