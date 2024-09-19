iPhone 16 можно будет восстановить без подключения к ПК

В последнем обновлении iOS 18 Apple предоставила пользователям iPhone 16 удобную возможность: беспроводное восстановление прошивки. Эта новая функция позволяет делать это с помощью другого iPhone или iPad, исключая необходимость использования Mac или ПК для восстановления.

Система беспроводного восстановления, впервые запущенная для Apple Watch и Apple TV, теперь интегрирована в iOS 18. Когда iPhone 16 переходит в режим восстановления, пользователи могут поместить его рядом с совместимым устройством. Второе устройство загрузит и отправит необходимую прошивку на неисправный iPhone.

На данный момент эта функция доступна только для iPhone 16. Пока неясно, планирует ли Apple распространить эту функцию на более старые модели или для этого потребуется специальное оборудование.