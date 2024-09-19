Соцсеть X смогла обойти блокировку в Бразилии

Соцсеть X Илона Маска обходит блокировку, предписанную судом в Бразилии
Социальная медиа-платформа X, ранее известная как Twitter, 18 сентября снова стала доступна многим пользователям в Бразилии, где ее заблокировали в судебном порядке. Об этом пишет Reuters.
Это стало возможно после ее обновления — плагины позволили обойти блокировку, наложенную верховным судом страны.
Обновление X использовало облачные сервисы, предлагаемые третьими сторонами, а именно фирмой безопасности Cloudflare, что позволило некоторым бразильским пользователям получить доступ к X.
Уточняется, что число бразильцев, имеющих доступ к X, неизвестно.
17 августа соцсеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.
29 августа судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис направил владельцу Х Илону Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Однако предприниматель отказался подчиниться этим требованиям.
30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети на территории страны.
В Бразилии тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против решения судьи Алешандри ди Мораиса о блокировке социальной сети.