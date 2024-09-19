На орбиту Земли отправили два навигационных спутника Китая

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила запуск двух спутников навигационной системы Beidou. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

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Запуск спутников проводился с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной провинции Сычуань. Старт был осуществлен в 09:14 по пекинскому времени (04:14 мск). Космические аппараты отправили на орбиту при помощи ракеты-носителя CZ-3B/YZ.

CASC отправила на орбиту спутники под номерами 59 и 60. С помощью этих аппаратов корпорация планирует повысить эффективность третьей группировки Beidou.

3 сентября Китай вывел на орбиту очередную группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-43». Пуск аппаратов прошел с космодрома Сичан. Этот запуск стал 533-м для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

В июле Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Tianhui 5-02. Аппарат был запущен с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) с помощью модифицированной ракеты CZ-6.