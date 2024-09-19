Тайну крушения российского корабля раскрыли исследователи в Шотландии

Возможное место кораблекрушения российского судна времен Первой мировой войны «Тобол» нашли специалисты недалеко от северо-восточного побережья Шотландии. Находку обнаружили во время геофизических и экологических исследований, которые проводили для строительства планируемой морской ветряной электростанции возле побережья страны.

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Артефакт заметили благодаря гидролокатору. Специалисты назвали находку морской тайной 107-летней давности, так как с ее помощью эксперты смогли определить предположительное местоположение эсминца «Тобол». Более ста лет его считали пропавшим без вести. В ходе исследований эксперты предположили, что корабль затопила немецкая подводная лодка в сентябре 1917 года. Тогда российское судно направлялось из английского Блиса в Архангельск.

Найденный корабль имел нетипичную конструкцию башенной палубы. Его изготовили в английском городе Сандерленд в начале XX века и назвали «Челтнем». До 1904 года он принадлежал пароходной компании, затем судно передали России и переименовали в «Тобол».

Исследователи сообщили, что вокруг территории, на которой нашли корабль, появится «запретная зона». Это поможет избежать повреждения артефакта. Кроме того, специалисты приступили к переговорам с Гидрографическим управлением Великобритании и историческими сообществами Шотландии, чтобы получить гарантию на защиту судна.

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