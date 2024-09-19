Ученые нашли самую большую галактическую структуру во Вселенной

Международная группа ученых из Нидерландов, Великобритании, Италии и других стран обнаружила самую большую галактическую структуру в известной Вселенной. Она представляет собой потоки энергии и материи (джеты) из сверхмассивной черной дыры длиной в 7 млн парсеков, или 23 млн световых лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

© ESO/M. Kornmesser

Обнаруженный феномен назвали Порфирионом в честь царя гигантов в греческой мифологии.

По словам исследователей, масштабы Порфириона сравнимы с космической паутиной — гигантской межгалактической системы нитей газа.

«Если мы уменьшим струи Порфириона до земного масштаба, то производящая их черная дыра будет размером в 0,2 миллиметра, что сравнимо с амебой. Но эта амеба сумела создать мощный фонтан энергии размером со всю Землю», — отметил один из авторов открытия, астроном Мартин Оэй из Лейденского университета в Нидерландах.

Специалисты отметили, что Порфирион — не единственная гигантская структура в космосе. Кроме нее существует Альционей — галактиками с джетами протяженностью 16 млн световых лет.

Ученые пока не могут объяснить механизмы, создающие колоссальные струи Порфириона и Альционея.

Чтобы генерировать такие огромные джеты, черная дыра должна непрерывно питаться (что подразумевает наличие огромного резервуара материала) в течение примерно миллиарда лет, а это нетипично.

Кроме того, вопросы вызывает длина струй. Чем длиннее становится джет, тем нестабильнее он становится. При появлении нестабильности поток должен начать рассеиваться.

Каким образом струи Алкионея и Порфириона оставались стабильными на столь огромных расстояниях пространства-времени, пока остается загадкой.