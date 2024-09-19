Кононенко рассказал, что ждет возвращения на Землю

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко ждет возвращения на Землю, чтобы встретиться с родными и близкими.

"Думая о возвращении на Землю, я испытываю приятные эмоции от того, что в скором времени увижу родных, близких, друзей, вернусь в привычные условия жизни", - сказал Кононенко.

По его словам, сейчас продолжается подготовка космонавтов к спуску на Землю.

"Методика подготовки к спуску уже давно отработана, и я на себе уже ни один раз испытал и ощутил ее эффективность. Поэтому продолжаю выполнять то, что предписано мне полетными врачами перед возвращением на Землю", - подчеркнул космонавт.

Кононенко добавил, что в большей степени он испытывает тревогу по поводу доставки на Землю специальных грузов и научных материалов.

"Эмоции и волнение на данном этапе связаны в большей степени с переживаниями о том, что достаточно много грузов и научного материала, результатов экспериментов необходимо вернуть на Землю. Опять же, места размещения этих грузов в корабле крайне ограничены, поэтому приходится не тривиально, с большой изобретательностью подходить к их укладке. Земля очень сильно помогает в этом вопросе, но и надеется на сообразительность экипажа", - отметил спецкор ТАСС.

Космонавт отправился на орбиту 15 сентября 2023 года в составе экипажа корабля "Союз МС-24". В состав миссии вошли также космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О'Хара. Кононенко и Чуб, а также астронавт NASA Трейси Дайсон вернутся на Землю 23 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-25".