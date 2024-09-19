Apple приостановила выпуск iPadOS 18 из-за сбоев на iPad Pro M4

Американская корпорация Apple была вынуждена временно приостановить выпуск операционной системы iPadOS 18 после того, как стало известно о массовых сбоях устройств iPad Pro, оснащенных процессором M4, после обновления, сообщили в компании.

Как сообщают многочисленные пользователи в сети, после установки iPadOS 18 их iPad Pro переставали корректно функционировать. Устройства либо полностью «зависали», либо возникали серьезные программные ошибки, препятствующие нормальной работе. В некоторых случаях пользователям не удавалось даже перевести планшет в режим восстановления, что свидетельствует о серьезности возникших проблем, пишет «Коммерсант».

Представители Apple подтвердили информацию о временной приостановке выпуска iPadOS 18 для iPad Pro M4 и заявили о работе над устранением обнаруженных ошибок. Компания также отметила, что проблема затронула лишь небольшую часть устройств.

Интересно, что не все пользователи iPad Pro M4 столкнулись с подобными проблемами. В некоторых случаях успешная установка iPadOS 18 зависела от версии операционной системы, установленной на устройстве до обновления. Так, пользователи, которые перед установкой iPadOS 18 обновились до iPadOS 17.7, чаще сталкивались со сбоями. В то же время, переход с iPadOS 17.6 на iPadOS 18, как правило, проходил без каких-либо осложнений.