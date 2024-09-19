Веб-версия «Одноклассников» стала доступной для незрячих пользователей

Веб-версию сайта Одноклассников адаптировали для незрячих пользователей, сообщает пресс-служба соцсети.

Сайт стал поддерживать работу со специальными программами экранного доступа, или скринридерами, которые воспроизводят содержимое экрана. Незрячие пользователи смогут воспринимать интерфейс и контент внутри соцсети на слух.

Большая часть элементов в веб-версии соцсети получила подписи на всех языках, доступных в ОК. С помощью программы-скринридера можно читать ленту, ставить реакции, обмениваться личными сообщениями и комментировать публикации.

Веб-версия ОК успешно прошла проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland — приложение ОК получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных. Оно также успешно прошло сертификацию.