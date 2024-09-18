Минцифры опровергло уязвимости на сайте реестра электронных повесток

Утечек персональных данных граждан не зафиксировано.

Авторизация через сайт «Госуслуги» работает корректно, а возможность получить информацию о пользователях с помощью ID-номера отсутствует, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщал о критической уязвимости в работе нового реестра. В публикациях утверждали, что можно было отправить запрос, содержащий ID пользователя на «Госуслугах», и получить всю информацию о человеке, включая ФИО, дату рождения, прописку и размещённые на платформе документы.