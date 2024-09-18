Шум судов усложняет жизнь косаток

В частности, шум судов негативно сказывается на охотничьих способностях этих морских млекопитающих, что особенно сильно отражается на южной резидентной популяции, которая насчитывает около 75 особей и находится под угрозой исчезновения.

Как отмечает Дженнифер Теннессен, старший научный сотрудник Центра изучения экосистемных стражей при Вашингтонском университете, «шум от судов негативно влияет на каждый этап охоты косаток: от поиска и преследования до поимки добычи». Она добавляет, что для южных косаток проблема усложняется ещё и из-за сокращения популяции их основной добычи — лосося. Исследователи предполагают, что увеличение шумового загрязнения делает и без того труднодоступную добычу ещё сложнее для поимки.

Для охоты косатки используют эхолокацию: они издают щелчки, которые, отражаясь от объектов в воде, возвращаются в виде эхосигналов, сообщающих о местоположении и размере добычи. Однако, как показало исследование, шум от судов — особенно от гребных винтов — мешает косаткам точно интерпретировать сигналы эхолокации, что снижает их шансы на успешную охоту.

В исследовании использовались данные, полученные с помощью «Dtags» — водонепроницаемых цифровых меток, которые временно крепятся на спины косаток и фиксируют трёхмерные движения, положение, глубину погружений и уровень шума. С 2009 по 2014 год исследователи проанализировали данные 25 меток, установленных на северных и южных косатках. Исследование показало, что с увеличением уровня шума на каждый децибел у косаток возрастала вероятность начать поиск пищи, но снижались шансы на её успешное поимку.

Особенно негативно шум влияет на самок косаток. В шумных условиях они реже преследуют добычу, что может быть связано с необходимостью экономить энергию или с нежеланием оставлять детёнышей на поверхности воды во время длительных погружений. Это может объяснять высокие показатели невынашивания беременности у южных косаток, которые уже страдают от недостатка пищи.

Несмотря на добровольные программы по снижению скорости судов, такие как инициатива Echo в Канаде и программа Quiet Sound в Вашингтоне, снижение уровня шума является лишь частью решения проблемы. Как отметила Теннессен, «шумовое загрязнение лишь усугубляет и без того сложную ситуацию, связанную с разрушением среды обитания лосося и загрязнением воды». Улучшение условий для косаток требует серьёзных усилий и координации на международном уровне.