Снимки секретных спутников-шпионов США появились в сети

Астроном-любитель Феликс Шёфбенкер из Австрии поделился в сети снимками секретных спутников-шпионов, которые ему удалось сделать.

"Мои снимки, безусловно, выявили несколько объектов, которые ранее либо не были известны, либо только предполагалось их существование", - рассказал он порталу Space.com.

Сообщается, что в основном астроном-любитель фотографировал американские спутники, сам факт существования которых засекречен. Возможно, речь идет о спутниках, которыми пользуются Космические силы США, Национальное разведывательное управление, Центральное разведывательное управление и Национальное агентство геопространственной разведки.

В частности, в сети появилась покадровая съемка спутника Future Imagery Architecture, также известного под названием Topaz. По данным Space.com, это один из пяти американских спутников-шпионов, оснащенных радаром с синтезированной апертурой (SAR) для получения детальных изображений.

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"Существует армада секретных космических кораблей, которым поручен ряд бдительных обязанностей, - отмечает интернет-ресурс. - Некоторые перехватывают радиоволны или обнаруживают запуски ракет. Другие дают возможность крупным планом рассмотреть выбранные области с помощью остроглазых оптических систем или сканируют Землю с помощью мощной радиолокационной технологии".

Подобные спутники, как выяснилось, являются заманчивыми целями для астрономов-любителей, мечтающих получить уникальные космические снимки. Хотя, вероятно, секретные службы такую фотоохоту не одобряют.

Тем не менее, только Шёфбенкер за последние несколько месяцев с помощью домашнего 14-дюймового телескопа сумел получить снимки нескольких секретных спутников. Затем он поделился полученными снимками в сети.

"Например, в центре внимания Шёфбанкера оказалось новое поколение американских разведывательных спутников оптического и радиолокационного видения, запущенных в космос по заказу Национального разведывательного управления (NRO), - пишет интернет-ресурс. - Оно проектирует, запускает и эксплуатирует спутники-шпионы по поручению федерального правительства США".

Примечательно, что у Шёфбанкера быстро нашлись единомышленники. Более того, энтузиаст по имени Оливер Янкович на основе собственной интерпретации опубликованных снимков создал модели секретных спутников.