Астрономы обнаружили сотни остатков сверхновых

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) обнаружили 307 новых остатков сверхновых, используя новый метод, основанный на возможностях Многомодульного спектроскопического исследователя (MUSE). Среди обнаруженных остатков семь оказались богатые кислородом, что является редкостью. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Остатки сверхновых (SNR) представляют собой диффузные, расширяющиеся структуры, возникающие после взрыва сверхновой. Они содержат выброшенный материал, который расширяется после взрыва, а также межзвездное вещество, захваченное ударной волной.

До сих пор было известно лишь восемь кислородных SNR в нашей галактике и Магеллановых Облаках, и их связь с конкретными сверхновыми до конца не изучена. Теперь благодаря новому методу ученые смогли обнаружить множество новых остатков, в том числе и кислородные.

Из 307 обнаруженных SNR 35 показали кислородное излучение, а семь из них оказались особенно богаты кислородом.