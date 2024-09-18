В России назвали сроки поставок первых самолетов «Байкал»

Поставка первых пяти региональных самолетов «Байкал» на российский рынок ожидается в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время, уточнил он, процесс находится на стадии опытно-конструкторских работ, подразумевающей в том числе переход на российский двигатель ВК-800. В 2025 году, добавил Алиханов, должна завершиться сертификация двигателя и винта, а полноценную сертификацию, как ожидается, самолет пройдет в 2026-м. После этого можно будет переходить к первым поставкам на российский рынок, резюмировал глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что нынешних мощностей Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) будет недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить внутренний спрос на этот самолет. Этот вопрос, как заверил Алиханов, в настоящее время прорабатывается властями совместно с УЗГА и Объединенной авиастроительной корпорацией. Раскрывать, как именно собираются повышать производительность завода, руководитель Минпромторга раскрывать не стал.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить разработку и производство пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Глава государства подчеркнул, что в настоящее время страна нуждается конкурентоспособных воздушных суднах собственного производства. Авиаэксперт Олег Пантелеев объяснил растущую необходимость в самолете «Байкал» тем, что перевозки людей и грузов в вертолетах обойдутся «в разы дороже».

Постпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев пояснил, что замена устаревшему советскому Ан-2 («кукурузнику») в лице нового регионального самолета станет недешевым удовольствием. Стоимость «Байкала» он оценил 260 миллионов рублей, хотя до этого цена составляла 455 миллионов. Столь существенную разницу Трутнев связал с магией слов Путина, который ранее обратил внимание на проблемы с разработкой нового воздушного судна в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).