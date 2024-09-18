Что посмотреть в Туве и Кызыле: погружение в центр Азии

Тува — это край, где первозданная природа и древние традиции сливаются в гармонии. В рамках специального пресс-тура, организованного Русским географическим обществом (РГО), «Рамблер» погрузился в уникальную культурную атмосферу региона.

© Рамблер

В ходе поездки мы посетили ключевые достопримечательности Кызыла, включая обелиск «Центр Азии», буддийский храмовый комплекс на берегу Бий-Хема, а также Национальный музей Тувы, где собраны экспонаты, отражающие богатую историю региона.

Кызыл и его сокровища

Начать знакомство с Тувой стоит с Кызыла — столицы. Город был основан в 1914 году, и несмотря на свою небольшую численность, он обладает необычайным культурным и историческим значением.

© Рамблер

Одним из ключевых мест для посещения является обелиск «Центр Азии», символическое место, где сливаются Восток и Запад. Здесь находится скульптурный комплекс с изображением драконов и шара, который обозначает географический центр азиатского континента. Это не просто памятник, а важная точка, напоминающая о величии азиатских народов и их роли в мировой истории.

© Рамблер

Рядом с обелиском расположен Музей тувинской культуры. Здесь можно увидеть уникальные артефакты, начиная от древних орудий труда и заканчивая национальными костюмами и музыкальными инструментами.

Экспедиция в Туву

Музей предлагает заглянуть в богатую историю тувинского народа, его кочевые традиции и уникальное горловое пение — хөөмей, которое было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Природные красоты

Тува — это край контрастов: от бескрайних степей и высоких гор до тихих озер и бурных рек. В нескольких километрах от Кызыла начинается национальный парк Улуг-Хем (Великая река), названный в честь могучей реки Енисей, которая здесь берет свое начало. Это место идеально для треккинга и наблюдения за дикой природой. Пейзажи, простирающиеся на десятки километров, отрезаны от суеты современной цивилизации, и здесь можно почувствовать настоящее единение с природой.

© Рамблер

Еще одно место, обязательное для посещения, — это Тос-Булак, долина минеральных источников. Говорят, что эти воды обладают целебными свойствами, а местные жители приезжают сюда для восстановления здоровья. Сам Тос-Булак окружен величественными горами и является отличным местом для уединенного отдыха и знакомства с природой.

«Центр буддизма» на реке Бий-Хем

В Туве мирно сосуществуют буддизм и шаманизм. Одним из значимых духовных мест является Буддийский храмовый комплекс «Центр буддизма». Он расположен на берегу реки Бий-Хем, в живописной местности. Здесь находится монументальная статуя Будды, а также ступа и несколько монастырских построек, которые придают месту атмосферу спокойствия и глубокой духовности.

© Рамблер

Буддизм в Туве неразрывно связан с шаманизмом. Многие туристы специально приезжают сюда, чтобы увидеть обряды местных колдунов-знахарей. Сила тувинских служителей культа известна далеко за пределами республики, и в Кызыле можно побывать на настоящей шаманской церемонии, которая поможет глубже понять эту древнюю традицию. Подробнее том, как местные знахари общаются с духами предков, лечат болезни и защищают от злых сил, можно узнать в Музее шаманизма.

Древние курганы и кочевая жизнь в степи

Тем, кто хочет углубиться в историю региона, стоит отправиться к древним курганам Аржаана, расположенным в Тувинской долине. Эти погребальные сооружения представляют собой захоронения скифов, живших на этой земле тысячи лет назад. В одном из курганов археологи нашли знаменитое золото скифов — коллекцию ювелирных изделий, ставшую одним из самых значимых археологических открытий XX века.

© Рамблер

Директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества (РГО), кандидат исторических наук Наталия Белякова рассказала журналистам, что тувинская Долина Царей — один из ключевых археологических объектов России. Одним из важнейших курганов Долины Царей историк назвала Аржаан-2. Это захоронение не было разграблено, поэтому ученым удалось получить уникальные данные о жизни скифских правителей.

Скифские курганы — не просто могилы. Это сложные ритуальные сооружения, отражающие мировоззрение и религиозные представления древних народов. Так называемые «царские» скифские курганы — а их в тувинской Долине царей более 30 — включали не только собственно захоронение вождя, но и предметы, которые должны были сопровождать в загробной жизни. Лошади, оружие, драгоценности и даже еда были частью этого ритуала, свидетельствуя о богатстве и власти захороненных. Нередки были и сопроводительные захоронения. Например, в 2019-м в кургане Туннуг было найдено неразграбленное женское погребение, золотые находки которого пополнили фонд Национального музея Тувы. В этом полевом сезоне на подступах к центральной части было обнаружено ещё одно женское сопроводительное погребение. Чем ближе к центру кургана — тем больше находок, тем древнее они. Наталия Белякова директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук

Исследования в тувинской Долине Царей продолжаются и находки не иссякают. Комплексную археолого-географическую экспедицию на кургане Туннуг с 2018 года проводят РГО и Институт истории материальной культуры РАН. Экспедиция приносит важнейшие открытия, меняющие представления о древних культурах Евразии.

Жизнь в юрте

Тыва не зря считается краем кочевников. В окрестностях Кызыла можно посетить юрточные лагеря, где туристам предлагают не только увидеть быт мигрирующих народов, но и принять участие в их повседневных делах: от доения скота до приготовления буузов — тувинских мясных пельменей. Здесь можно почувствовать уникальную атмосферу жизни, которая почти не менялась на протяжении веков.

© Рамблер

Поближе познакомиться с Тувой можно даже на расстоянии — с помощью портала РГО «Мир географии». Портал предлагает виртуальный мультимедийный тур по региону. Этот тур позволит вам своими глазами увидеть «молочное озеро» Сут-Холь, село старообрядцев Сизим, древнюю крепость Пор-Бажин и многие другие достопримечательности в формате 360. Проект был создан Русским географическим обществом при поддержке платежной системы «Мир», Культурного фонда им. Кужугета Шойгу и правительства Республики Тыва.