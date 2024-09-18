Американский регулятор оштрафует SpaceX

Федеральное управление гражданской авиации США объявило о намерении оштрафовать компанию SpaceX на общую сумму более 633 тысяч долларов за два нарушения лицензий на запуски, которые были в июне и июле 2023 года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В ходе запусков, которые стали успешными, выводились космические аппараты Satria-1 и Jupiter-3. В первом случае компания для проведения пуска попросила одобрения регулятора на использование нового центра управления. Во втором случае компания попросила регулятор разрешить использование нового резервуарного хранилища ракетного топлива. В обоих случая SpaceX проигнорировала решения регулятора.

В SpaceX планируют подать в суд на Федеральное управление гражданской авиации США за превышение полномочий в регулировании отрасли. По словам главы компании Илона Маска, регулятор может принимать политически мотивированные решения.

Ранее издание со ссылкой на отчет компании Novaspace сообщило, что к 2028-му спутники на низкой околоземной орбите станут доходнее космических аппаратов на геостационарных орбитах.