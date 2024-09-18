Найдено «оружие модниц» возрастом более 8 тысяч лет

В Турции археологи при проведении раскопок в Ешилова-Хююк в Измире обнаружили артефакт возрастом около 8200 лет. Анализ показал, что этот предмет представляет собой древнейшую на сегодняшний день подводку для глаз.

© Российская Газета

Об открытии сообщает Arkeonews. Оно было сделано в турецкой провинции Измир, где раскопки ведутся с 2005 года. Ранее было установлено, что здесь существовали доисторические поселения.

Они были населены в период между 8500 и 6500 годами до нашей эры. Причем отличались от других первых городов, обнаруженных на территории Турции. Главным отличием было то, что дома в них строились не вплотную друг к другу, а отдельно стоящими.

По словам руководителя раскопок Зафера Дерина из Эгейского университета, в ходе продолжающихся археологических работ был найден уникальный артефакт. В нем ученые идентифицировали карандаш для подводки глаз. Поражает его возраст - 8200 лет. Длина карандаша составляет 9,5 сантиметра. Он выполнен из камня, и это древнейший артефакт среди себе подобных на сегодняшний день.

"На кончике предмета имеются остатки черной краски, которая называется сурьмой, - объясняет доктор Зафер Дерин. - Это декоративный инструмент. Он указывает на то, что эгейские женщины 8200 лет назад так же, как и сегодня, заботились о своей красоте, об украшениях".

По его словам, заостренный каменный карандаш был крайне прост в применении. Его окунали в емкость с краской, а затем аккуратно подводили глаза сурьмой. Интересно, что такая технология используется до сих пор в различных частях Анатолии.

"Это не первый найденный нами артефакт, показывающий, что эгейские женщины заботились о своей красоте, - продолжает Дерин. - Мы также нашли сосуд, в который они складывали свои украшения. Мы находили похожие артефакты возрастом 4 тысячи лет назад. А новая находка доказывает, что карандаш для подводки глаз использовался 8200 лет назад".

Черное вещество на кончике карандаша, как показал анализ, предположительно является оксидом марганца. Этот порошкообразный минерал был основным компонентом косметического средства, использовавшегося в качестве подводки для глаз в древние времена.