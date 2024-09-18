Что скрывает российская Долина Царей: Туннуг делится 2000-летними тайнами

Российские журналисты смогли понаблюдать за исследованием кургана Туннуг в Туве и стали свидетелями археологического открытия!

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В пресс-туре по Туве, организованном Русским географическим обществом (РГО), принял участие портал «Рамблер».

Немного истории

Курган Туннуг находится в тувинской Долине Царей в Пий-Хемском районе, в пойме реки Уюк. Долина Царей — это огромное кладбище с тысячами курганов, самые крупные из которых считаются царскими.

Экспедиция в Туву

Туннуг-1 был обнаружен в 1971 году, но начать раскопки тогда не удалось из-за болотистой почвы. Комплексную археолого-географическую экспедицию на Туннуге с 2018 года проводят Русское географическое общество и Институт истории материальной культуры РАН.

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Курган Туннуг представляет собой комплекс археологических материалов, накопившихся примерно за 2,5 тысячи лет. Он расположен на вечной мерзлоте, помогающей сохраниться органике — останкам людей, животных, тканям, предметам из дерева и кожи. Под общей каменной насыпью курган делится на три части: центральное глиняно-деревянное сооружение, окружающая его каменная стена и «галерея» между ними.

Русское географическое общество работает на кургане Туннуг в Туве совместно с Институтом истории и материальной культуры РАН с 2018 года и за эти годы ученые нашли на кургане множество поистине ценнейших артефактов, которые принадлежат к различным историческим эпохам. Здесь и удивительной сохранности органика – останки людей и лошадей, золотые украшения, погребальные сооружения и, конечно, те самые знаменитые предметы скифского звериного стиля. Курган Туннуг носит поистине мировое значение для науки и археологии и сулит нам открытия совершенно удивительные, рассказывающие о жизни древнейших цивилизаций. Елизавета Ледовская продюсер спецпроектов Русского географического общества

Исследователи называют Туннуг могильником знати и древнейшим курганом скифской культуры. Скорее всего, курган был сооружен для какого-то древнего правителя и веками прирастал новыми захоронениями. По мнению археологов, такой курган невозможно было возвести без какой-либо системы власти, а это значит, что у ранних скифов было как минимум протогосударство с некой фигурой во главе.

В исторических источниках о скифах пишут как о всадниках-лучниках. В их погребениях (в том числе в женских) находят много бронзового оружия. На Туннуге были также раскопаны следы большого жертвоприношения, множество человеческих и лошадиных костей. Хорошо сохранившиеся свидетельства этого ритуала археологи считают одной из главных ценностей кургана. В будущем ритуал планируют реконструировать с помощью 3D-моделирования.

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Что мы узнали и увидели

Участников пресс-тура РГО познакомили с ходом раскопок в центральной части кургана — самой ценной с археологической точки зрения. Ученые считают, что она не была разграблена (в отличие от центральных сооружений других скифских курганов).

Научный руководитель экспедиции "Туннуг" РГО, кандидат исторических наук Тимур Садыков рассказал журналистам, что курган диаметром около 110 метров было решено разделить на 16 секторов. Раскопаны уже девять секторов, сейчас исследователи занимаются центральной частью и рассчитывают сделать там уникальные находки. Прямо при журналистах археологи нашли бронзовую часть конской упряжи, а также украшение и зеркало в женском сопроводительном погребении!

Сегодня мы нашли сопроводительное женское погребение, расположенное рядом с центральной ямой кургана. Найдено и первое «человеческое» украшение - сильно смятое изделие, когда закончится его изучение, сможем понять, что изображено на нем и для каких целей было предназначено. До центрального погребения доберемся не раньше конца месяца из-за сложных особенностей местного рельефа. Тимур Садыков Научный сотрудник ИИМК РАН, начальник совместной с РГО экспедиции по изучению кургана Туннуг, кандидат исторических наук

Садыков рассказал, что украшенная упряжь вызывает особый интерес. Часть найденной упряжи сделана из кабаньих клыков, причем натуральные клыки на ней чередуются с бронзовыми. Это позволяет предположить, что скифы украшали в том числе и функциональные вещи.

Все знают про пазырыкских коней, относящихся к чуть более позднему скифскому времени. При погребении на них надевались маски в виде оленей. То есть хоронили коней, но это были как бы олени. Здесь, в Туннуге, мы находим огромное количество клыков кабана. Возможно, это тоже была маска или какое-то украшение, которое, например, реконструировало какой-то мифологический сюжет. Тимур Садыков Научный сотрудник ИИМК РАН, начальник совместной с РГО экспедиции по изучению кургана Туннуг, кандидат исторических наук

Среди других находок — бронзовое украшение скифской колесницы в форме кольца с изображением кабана. Садыков отметил, что скифскую знать, вероятно, хоронили вместе с колесницами, которые до наших дней не сохранились. Также недавно были найдены две бронзовые пантеры и несколько фрагментов каменных стел.

Курган был для скифов не просто местом погребения, но возможно также и своеобразным «домом культуры». Курганы были единственными ориентирами в степи, поэтому возле них могли назначать встречи представители разных племен. Возможно, Туннуг был неким знаковым центром, известным всем.

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Значение Туннуга и миссия РГО

Несмотря на санкции и сложные отношения России с Западом, на раскопках работает Тревор Уоллес, американец, приезжающий на Туннуг с 2019 года. Уоллес — энтузиаст, который участвует в раскопках вместе со многими другими волонтерами, прошедшими специальную подготовку. За их работой смогли понаблюдать участники пресс-тура.

Продюсер спецпроектов Русского географического общества Елизавета Ледовская рассказала журналистам, что за годы экспедиции над проектом работали ученые из разных стран: швейцарский археологический фонд, сотрудники университетов Бёрна и Сиднея, волонтеры из Германии, Швейцарии, Индии, США и Кубы.

Конечно, в современных реалиях подобные путешествия становятся несколько сложнее. Но тем не менее очень отрадно видеть старых проверенных товарищей снова в деле. Так в этом году на проекте в качестве волонтера снова работает Тревор Уоллес. Он приехал в качестве туриста в Россию и все свое свободное время проводит здесь, на кургане Туннуг. Он отмечает, что за все годы именно историческое значение объекта и душевность атмосферы играли для него важнейшую роль. Елизавета Ледовская продюсер спецпроектов Русского географического общества

Директор департамента экспедиций и туризма РГО, кандидат исторических наук Наталия Белякова объяснила, что исследование огромных и сложных курганов вроде Туннуга невозможно без системной и последовательной работы.

Исследования курганов, тем более таких древних, объемных и сложных в планировке, как Туннуг, создававшийся с 9 века до нашей эры до Средних веков — системный и последовательный труд. Да, это долго. Но иначе это будет кладоискательство, а не археология. Принципиально важно зафиксировать все расчищаемые участки послойно и посегментно. Цифровой двойник сохранит место каждой находки, к которой добавляется характеристика — результаты радиоуглеродного, изотопного анализов и многое другое. Для исследователей важно всё — от золотого украшения до конской кости. Если для широкой публики словосочетание «неразграбленный курган» имеет аромат поиска сокровищ, то главное сокровище археологов — возможность увидеть культурные слои в непотревоженном виде. Находка вне контекста — интересный антиквариат; бережно изученная в аутентичном окружении - шанс расширить наши довольно скудные знания о дописьменном периоде Наталия Белякова директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук

Именно поэтому экспедиция РГО секторально исследует курган и занимается 3D-моделированием, которое затем позволит соединить все участки кургана и получить его полную модель.

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Сверху курган покрыт каменным панцирем из разных видов гранита, вулканических и осадочных пород. Возможно, в расположении пород есть некая закономерность — археологи рассчитывают, что объяснение появится, когда закончатся раскопки. Еще одна нерешенная научная загадка — где скифы находили глыбы для кургана и как их доставляли. Туннуг находится далеко от источников камня, но камней в самом кургане тонны.

Мы стоим на «плечах гигантов», опираемся на наработки легенд отечественной археологии. Долина Царей на севере Тувы — образцовая иллюстрация этого тезиса. Её археологический потенциал еще в 1910-х годах оценили петербургские археологи. Затем в 1970-х были исследованы первые курганы. 2010-е ознаменовались мировыми находками в «царском» неразграбленном кургане; при поддержке РГО стартовали археологические исследования вдоль участка трассы перспективной железной дороги между тувинским Кызылом и красноярским Курагино. В 2017 году после рекогносцировки и аэрофотосъемки было принято решение сосредоточиться на Туннуг-1. Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН мы в 2018 году начали полевые работы в сложных природных условиях заболоченной Туран-Уюкской котловины. И вот в седьмом сезоне, раскопав 9 из 16 секторов кургана, можем по методологии приступить к центру. Чем больше мы узнаем о Туннуге — тем больше загадок он задаёт. Наталия Белякова директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, кандидат исторических наук

Сегодня археологи используют современные технологии — лазерное сканирование, магнитную томографию и другие техники — чтобы глубже проникнуть в слои истории.

© Рамблер

Каждый день раскопок на Туннуге приносит всё больше данных о жизни скифов. Работа археологов далека от завершения, но их ожидания растут с каждой новой находкой. Курган обещает стать настоящим кладом для ученых и историков, а дальнейшие открытия могут изменить представления о скифской культуре. Русское географическое общество, ученые и волонтеры продолжают писать новую главу в истории России, сохраняя драгоценное наследие для будущих поколений.

Благодарим Русское географическое общество за предоставленные съёмки с воздуха