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Сокровища Долины Царей: фоторепортаж из музея Тувы

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Директор Национального музея Тувы Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей
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Директор Национального музея Тувы Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей 
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Национальный музей Тувы, зал Русского географического общества
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Национальный музей Тувы, зал Русского географического общества 
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Национальный музей Тувы, зал Русского географического общества
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Национальный музей Тувы, зал Русского географического общества 
© Рамблер
Царская гривна — символ власти у скифов, золотое украшение, не имеющее мировых аналогов. Найдена в кургане Аржаан-2. Передняя часть гривны представляет собой изогнутый брусок, на двух смежных гранях которого напаяны фигурки кошачьих хищников.
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Царская гривна — символ власти у скифов, золотое украшение, не имеющее мировых аналогов. Найдена в кургане Аржаан-2. Передняя часть гривны представляет собой изогнутый брусок, на двух смежных гранях которого напаяны фигурки кошачьих хищников.  
© Дарья Зарецкая/Рамблер

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Изображения животных выполнены в так называемом скифо-сибирском зверином стиле. Вся поверхность гривны покрыта резным рельефом.
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Изображения животных выполнены в так называемом скифо-сибирском зверином стиле. Вся поверхность гривны покрыта резным рельефом.  
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Бронзовая бляха в виде свернувшейся пантеры считается самым ранним из известных образцов скифского звериного стиля. Статичная фигура, застывшая в вечном движении является символом силы и мощи, образа вечного движения, олицетворяющий вечный процесс перерождения бытия.
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Бронзовая бляха в виде свернувшейся пантеры считается самым ранним из известных образцов скифского звериного стиля. Статичная фигура, застывшая в вечном движении является символом силы и мощи, образа вечного движения, олицетворяющий вечный процесс перерождения бытия.  
© Дарья Зарецкая/Рамблер
К предметам украшения царицы, найденным в кургане Аржаан-2, относится золотая пектораль. Она находилась не на теле покойной, а была, по всей вероятности, повешена на тонкую деревянную жердь
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К предметам украшения царицы, найденным в кургане Аржаан-2, относится золотая пектораль. Она находилась не на теле покойной, а была, по всей вероятности, повешена на тонкую деревянную жердь 
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Останки царской четы скифов, найденные в кургане Аржаан-2
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Останки царской четы скифов, найденные в кургане Аржаан-2 
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Четыре фигурки лошадей, украшавшие головной убор царя. Головы лошадей тщательно проработаны, выделены глаза, скулы, уши, рот животных.
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Четыре фигурки лошадей, украшавшие головной убор царя. Головы лошадей тщательно проработаны, выделены глаза, скулы, уши, рот животных. 
© Рамблер

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Между царем и царицей лежал золотой миниатюрный котелок.
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Между царем и царицей лежал золотой миниатюрный котелок.  
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Украшения конской упряжи
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Украшения конской упряжи 
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Национальный музей Тувы
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Национальный музей Тувы 
© Рамблер
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"
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Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"  
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"
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Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"  
© Дарья Зарецкая/Рамблер

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Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"
15/19
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"  
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"
16/19
Крупнейший буддийский монастырь России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни"  
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Обелиск Центр Азии на набережной Енисея в Кызыле
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Обелиск Центр Азии на набережной Енисея в Кызыле 
© Дарья Зарецкая/Рамблер
Кызыл
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Кызыл 
© Рамблер
Скульптурная композиция "Царская охота" на набережной Енисея в Кызыле
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Скульптурная композиция "Царская охота" на набережной Енисея в Кызыле 
© Рамблер

Золото скифов до сих пор продолжает ошеломлять людей своими загадками и красотой. И это не удивительно, учитывая то, что на многие вопросы о нем до сих пор еще нет ответов. И речь сейчас не о международном скандале, где фигурирует крымское золото, а о коллекции Национального музея Тувы. Своим блеском и сенсационностью выставка обязана, бесспорно, находкам из кургана Аржаан 2, раскопанного в 2000-2004 годах. Какие сокровища были найдены в Долине Царей, смотрите в нашем фоторепортаже.