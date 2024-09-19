Золото скифов до сих пор продолжает ошеломлять людей своими загадками и красотой. И это не удивительно, учитывая то, что на многие вопросы о нем до сих пор еще нет ответов. И речь сейчас не о международном скандале, где фигурирует крымское золото, а о коллекции Национального музея Тувы. Своим блеском и сенсационностью выставка обязана, бесспорно, находкам из кургана Аржаан 2, раскопанного в 2000-2004 годах. Какие сокровища были найдены в Долине Царей, смотрите в нашем фоторепортаже.