Движение первичных черных дыр отследят по колебаниям Марса

Физики Массачусетского технологического института предположили, что через Солнечную систему регулярно проходят так называемые первичные черные дыры. Существование таких объектов впервые описали в 1970-х годах.

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Теория ученых гласит, что черные дыры, обладающие микроскопическим размером, пролетают сквозь нашу систему каждые 10 лет. На их наличие могут указать колебания орбиты Марса.

Считается, что только 20% физической материи Вселенной состоит из видимых элементов. Остальные 80% – темная материя, гипотетическая форма вещества, невидимая во всем электромагнитном спектре.

Физики установили на Земле детекторы для поиска темной материи. Авторы большинства экспериментов предполагают, что она существует как форма экзотической частицы, которая при определенных условиях может рассеиваться и распадаться на видимые частицы. Но результата пока достичь не удалось.

Другая теория гласит, что темная материя существует в виде крошечных черных дыр, которые образовались в первые мгновения после Большого Взрыва в результате коллапса плотных газовых скоплений. По мере расширения и охлаждения Вселенной они рассеялись по всему космосу.

Первичные черные дыры должны были сжать огромную массу в крошечное пространство. При размере в один атом они весили бы как крупный астероид. В таком случае, указали физики, они могли бы оказывать гравитационное воздействие на видимые объекты. Расчеты показали, что если черная дыра пройдет в метре от человека, то за секунду откинет его на 6 метров в сторону – но вероятность такого события астрономически мала.

Затем ученые смоделировали, как микроскопическая черная дыра повлияет на объекты Солнечной системы. Результаты показали, что, пройдя в нескольких сотнях миллионов км от Марса, она сместит его орбиту на метр – такое могут зафиксировать современные приборы.

«Теперь, когда мы проверили эту идею с помощью моделирования, предстоит самое сложное – проверить реальные данные», – отметили исследователи.

В настоящее время ученые работают над моделированием огромного количества объектов, от планет до спутников и комет. Они анализируют, как они двигались в течение длительного времени, сообщает Physical Review D.