Американские ученые проанализировали процесс дыхания ящериц анолисов под водой. Оказалось, что рептилии, выделяющие пузырьки воздуха в воде, находятся в ней на 32% дольше, чем особи с нарушенным образованием пузырьков. Вероятно, именно пузыри кислорода помогают анолисам оставаться под водой и скрываться от хищников в течение 20 минут. По словам авторов, новые данные об использовании пузырьков позвоночными позволят улучшить природоподобные материалы и технологии. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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Анолисы (Anolis) — это семейство игуанообразных ящериц. Некоторые из них известны своей способностью долго находиться под водой: если на земле ящерицы чувствуют угрозу от хищника, то быстро ныряют в ближайший водоем и могут оставаться в нем около 20 минут. Известно, что анолисы используют кислород из пузырьков воздуха, однако ученые до сих пор не знали, необходимы ли эти пузыри для дыхания и могут ли ящерицы выделять их намеренно.

Американские исследователи решили это выяснить. Они сосредоточились на гидрофобной коже ящериц: ее способность отталкивать воду позволяет воздуху плотно прилегать к телу рептилии и образовывать пузырьки. Исследователи нанесли на кожу некоторых ящериц специальное средство, из-за чего воздух не смог прилегать к коже. Затем биологи погрузили рептилий в воду и записали количество пузырьков, которое образовали особи, и то, как долго они оставались под водой по сравнению с контрольной группой с нормальным дыханием. Ученые обнаружили, что ящерицы из контрольной группы находились под водой на 32% дольше, чем особи с нарушенным образованием пузырьков. Вероятно, пузыри кислорода вокруг анолисов помогают им дольше оставаться под водой и скрываться от хищников.

По словам авторов, новые данные о том, как позвоночные используют пузырьки, позволят улучшить разработки биоинспирированных материалов, схожих с живой материей. В будущем ученые планируют выяснить, используют ли ящерицы пузыри в качестве аналога жабр под водой.