В России нашли древнее поселение из эпохи Аркаима

В Челябинской области обнаружили древнее поселение, которое относилось к эпохе Аркаима. Его датировали бронзовым веком.

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Объединенная экспедиция музея-заповедника «Аркаим», историко-культурного центра «Образ» и Российской академии наук в августе 2024 года отправилась в Октябрьский район Челябинской области, чтобы подтвердить наличие поселения в пойме реки Уй.

В течение двух дней ученые заложили четыре поисковых раскопа: в восточной части памятника и между жилищными впадинами. Удалось найти фрагменты костей и керамики.

Определить границы поселения оказалось весьма сложно из-за условий работы: после дождливого лета грунт был влажным. В 2023 году на территории памятника прошли пахотные работы, а к 2024-му местность поросла сорной травой.

Тем не менее, ученым удалось определить, что поселение является частью «Страны городов», куда входят Аркаим и Синташта (комплекс археологических памятников эпохи бронзы на берегу одноименной реки в Челябинской области). Ранние горизонты относятся к синташтинской культуре.

Планировка поселения, по предварительным данным, включает несколько рядов жилищ и систему фортификаций. Для получения более точных данных потребуются дополнительные исследования, сообщает музей-заповедник «Аркаим».

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