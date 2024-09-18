Плановое отключение Cloudflare привело к массовым проблемам

Плановая остановка двух ЦОД Cloudflare привела к массовому сбою в работе многих сайтов в различных мировых регионах. На плановое обслуживание были закрыты площадки Cloudflare в Нэшвилле (США) и Сингапуре.

После этого начались массовые жалобы на проблемы с доступом к сайтам, использующим защиту или сервисы кэширования от Cloudflare по всему миру. Среди пострадавших ресурсов оказался и сайт онлайн-издания BleepingComputer.

«Наши пользователи испытывают проблемы с периодическим доступом к площадке. Однако инструменты мониторинга показывают, что мы по-прежнему принимаем трафик, что указывает на региональный характер сбоя», — отметили представители издания.

Долгое время сайт могли открыть только пользователи в США, тогда как в других странах ресурс был недоступен.

По данным BleepingComputer, сбой также затронул веб-проект NodeJS.ORG и социальную сеть X (бывший Twitter). Как отметил Downdetector, сбой касается доступа по протоколу IPv4, тогда как по IPv6 все продолжало работать.