Плановое отключение Cloudflare привело к массовым проблемам
Плановая остановка двух ЦОД Cloudflare привела к массовому сбою в работе многих сайтов в различных мировых регионах. На плановое обслуживание были закрыты площадки Cloudflare в Нэшвилле (США) и Сингапуре.
После этого начались массовые жалобы на проблемы с доступом к сайтам, использующим защиту или сервисы кэширования от Cloudflare по всему миру. Среди пострадавших ресурсов оказался и сайт онлайн-издания BleepingComputer.
«Наши пользователи испытывают проблемы с периодическим доступом к площадке. Однако инструменты мониторинга показывают, что мы по-прежнему принимаем трафик, что указывает на региональный характер сбоя», — отметили представители издания.
Долгое время сайт могли открыть только пользователи в США, тогда как в других странах ресурс был недоступен.
По данным BleepingComputer, сбой также затронул веб-проект NodeJS.ORG и социальную сеть X (бывший Twitter). Как отметил Downdetector, сбой касается доступа по протоколу IPv4, тогда как по IPv6 все продолжало работать.
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