На Урале археологи нашли артефакты IV-II тысячелетий до н.э.

Археологи Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили в районе Шигирского торфяника Свердловской области изделия IV-II тысячелетий до н.э.

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Среди находок - литейные формы, булава, ножи, скульптура головы птицы, сообщили в отделе научных коммуникаций вуза.

"Археологи УрФУ - сотрудники, студенты и выпускники исторического факультета - впервые на территории горно-лесного Зауралья обнаружили артефакты: литейные формы кельта и долота, булаву, оригинальный пест-терочник, скульптуру головы птицы, кремневую фигурку (предположительно кабана), массивный изогнутый нож, орнаментированные изделия. Раскопки при поддержке гранта РНФ (проект № 24-28-00470) провели на территории объекта культурного наследия Шигирский Исток III (Кировградский район Свердловской области)", - говорится в сообщении.

Собранные артефакты существенно раздвигают представления об образе жизни древнего населения региона в IV-II тысячелетиях до н. э., свидетельствуют о протяженных коммуникационных коридорах и связях населения, обитавшего по обе стороны Уральского хребта, добавляют специалисты.

"Объекты, выявленные в результате раскопок, являются свидетельствами символической деятельности, которые сообщают о весьма заметных различиях в образе жизни населения разных эпох. Раскопанные объекты подобного рода ранее в Среднем Зауралье не были известны. Речь идет о погребении праха индивида в могиле с дромосом (коридор, ведущий в погребальную камеру гробницы или кургана). Рядом удалось зафиксировать остатки ровика и каменной выкладки. Подобные сложные сооружения известны в некрополях черкаскульской культуры, расположенных на южной границе ее ареала в степном Зауралье", - отмечает руководитель экспедиции, сотрудник археологической лаборатории УрФУ Иван Спиридонов.

Специалисты рассказали, что в восточной части раскопа в небольшой ямке обнаружен длинный бронзовый стержень. Другой интересный объект представляет собой жертвенник эпохи энеолита: на уровне древней поверхности расчищен череп крупного животного (по предварительным данным - лось), массивный изогнутый каменный нож, а рядом лежала кремневая фигурка из льдистого кварца.