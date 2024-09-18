Физик объяснил, можно ли взорвать смартфон на примере пейджеров «Хезболлы»

На примере пейджеров членов «Хезболлы» можно взорвать любой смартфон, рассказал NEWS.ru физик и военный специалист Александр Широкорад. Эксперт подчеркнул, что это очень страшное оружие.

При этом он предположил, что в батарейках гаджетов находился взрыватель, который вызвал короткое замыкание самой батарейки.

«Это очень страшное оружие. Я бы его сопоставил с ядерной бомбой. Также завтра может взорваться мой компьютер, по которому я работаю персонально, точно таким же способом. Любой iPhone, мобильник может тоже взорваться, но в нем батарейки гораздо больше, и взрыв гарантированно принесет смерть человека, который держал мобильник. Может взорваться литиевая батарея на электромобиле», — пояснил физик.

Он уточнил, что, если на подземной парковке многоэтажки таким образом взорвется электромобиль, он может вызвать пожар или обрушение всего здания. Эксперт обратил внимание, что серьезные последствия возникнут и в том случае, если на авиалайнере у людей начнут взрываться смартфоны или другие электронные устройства.

Названа возможная причина взрывов пейджеров в Ливане

Широкорад предположил, что взрывчатка в батарейках пейджеров «Хезболлы» могла быть твердой, пастой или жидкой. Он также напомнил, что тайваньская фирма, которая изначально торговала гаджетами, сообщила о продаже лейбла и изготовлении электронных устройств в Будапеште.

«Если бы это просто была батарейка без взрывчатки, батарейки долго используются. Наверняка кто-то ронял, ударял, возникали любые механические повреждения. Наверняка эти батарейки грелись и сильно грелись, но взрыва без взрывчатки произойти не могло», — заключил Широкорад.

Ранее эксперты предположили, что пейджеры участников движения «Хезболла» в Ливане могли взорваться из-за всего одного сообщения. Они уточнили, что его могли массово разослать в закрытые каналы.