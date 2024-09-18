Названа особенность клювов морских птиц

Британские ученые проанализировали 361 вид современных птиц и обнаружили, что альбатросы и пингвины обладают высокочувствительным клювом: плотность сенсорных рецепторов и нервов в нем выше, чем у остальных птиц. Вероятно, тактильные ощущения помогают птицам находить пищу под водой и в темноте. Данные о том, как альбатросы добывают еду, помогут разработать новые способы их сохранения. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

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Птицы используют свои клювы для взаимодействия с окружающим миром так же, как и люди — руки. У некоторых птиц на кончиках клювов есть чувствительные к прикосновениям области, которые помогают находить им пищу, однако это явление изучено сравнительно мало: неизвестно, насколько оно распространено и когда развилось.

Британские ученые решили это исправить. Они проанализировали строение скелета 361 вида современных птиц и сосредоточилась на клювах: как они устроены и и связаны с нервами и кровеносными сосудами. Оказалось, что у альбатросов и пингвинов в клювах находится особенно много сенсорных рецепторов и нервов — примерно столько же, сколько у уток. Это первый случай обнаружения чувствительных клювов у морских птиц. Вероятно, тактильные ощущения помогают животным находить пищу ночью или под водой и выявлять тончайшие вибрации от добычи. Чувствительные клювы могли перейти современным птицам от общего предка.

По словам авторов, новые данные могут помочь в сохранении морских птиц. Сегодня из 22 известных видов альбатросов 17 находятся под угрозой исчезновения. Больше всего птицы страдают от коммерческого ярусного лова: ежегодно около 100 тысяч особей путаются в лесках и тонут. Если ученые смогут понять, как альбатросы добывают себе пищу с помощью клюва, станет возможным разработать новый способ защиты животных.