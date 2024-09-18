Окаменелости мегалодона и саблезубого лосося нашли под зданием школы

Остатки морской экосистемы возрастом более 8 млн лет обнаружили под зданием средней школы в Лос-Анджелесе (США). Так, были найдены окаменелости саблезубого лосося и мегалодона – гигантской доисторической акулы.

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Во время раскопок ученые идентифицировали два слоя. Один относился к эпоху миоцена (8,7 млн лет назад), другой – к эпоху плейстоцена (120 тыс. лет назад).

Исследования слоев проводились в период с июня 2022 по июль 2024 года. Ученые анализировали химический и минеральный состав окаменелостей.

Останки эпохи миоцена была заключены в диатомит – осадочную породу из окаменевших одноклеточных водорослей. Ее наличие показывает, что в древности район был богат водорослями, которые способствовали формированию процветающей экосистемы.

Анализ отложений позволит ученым лучше понять, как выглядел ландшафт современного Лос-Анджелеса 9 млн лет назад. Среди находок оказались челюстная кость саблезубого лосося, из которой торчали клыки, и сотни мелких рыбьих позвонков.

По мнению исследователей, в древности существовал подводный канал, который переносил материал из мелководья в более глубокие воды. Также поблизости происходили вулканические процессы, сообщает Los Angeles Times. В настоящий момент окаменелости направлены в несколько научных центров для дальнейшего изучения.

Ранее сообщалось, что в Мамонтовой пещере в США нашли кладбище акул. Возраст отложений оценили в 325 млн лет.