Не слабее пейджера: экспериментаторы удаленно взорвали iPhone

В СМИ распространилось видео, на котором экспериментаторы якобы взорвали iPhone на расстоянии. На кадры обратил внимание Telegram-канал «Пул N3».

В выложенном ролике, как утверждается, специалистам удалось вызвать взрыв аккумулятора устройства с расстояния. Отмечается, что смартфон обладает гораздо большей потенциальной мощностью, чем старый пейджер. Метод, с помощью которого был подорван iPhone, не уточняется.

Отметим, что ранее бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал «ужасным прецедентом» детонацию пейджеров в Ливане. Он отметил, что, если бы «iPhone выходили с завода со взрывчаткой внутри, СМИ бы чертовски быстро» это поняли. Он назвал произошедшее преступлением, которое ничто не может оправдать.

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров участников ливанского движения «Хезболла». Как заявлял глава Минздрава страны Фирас Абьяд, пострадали до 4 тысяч человек, еще 11 погибли, в том числе восьмилетняя девочка.