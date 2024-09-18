Обнаружены следы земных колец

Исследователи из Университета Монаша (Австралия) предложили гипотезу, что Земля могла иметь систему колец 466 миллионов лет назад. Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, основано на анализе кратеров, образовавшихся в результате падения метеоритов в ордовикский период.

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Авторы исследования считают, что кольцевая система могла возникнуть после того, как крупный астероид приблизился к Земле и распался под воздействием приливных сил, образовав вокруг планеты кольцо из обломков. Эти обломки постепенно падали на Землю, вызывая интенсивную метеоритную бомбардировку, известную как ордовикский ударный всплеск.

Для подтверждения своей гипотезы ученые использовали метод реконструкции тектоники плит и географических информационных систем (ГИС). Они рассчитали распределение кратеров на земной поверхности и обнаружили, что все кратеры ордовикского периода расположены в пределах 30 градусов от экватора, что представляет собой статистическую аномалию и является возможными следами от космических тел, находившихся в составе колец.

Исследование показало, что слои осадочных пород этого времени содержат большое количество метеоритных обломков, что подтверждает теорию о наличии кольца. Кроме того, ученые предположили, что кольцевая система могла блокировать солнечный свет и способствовать глобальному похолоданию, известному как Хирнантский ледниковый период.

Ученые также отметили, что вероятность того, что все кратеры окажутся вблизи экватора, крайне мала и не может быть объяснена случайным падением метеоритов. Это открытие может свидетельствовать, что система колец оказала влияние не только на климат, но и на распределение жизни на Земле.