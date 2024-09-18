Россия закупилась японскими компьютерами

Поставки компьютеров из Японии в Россию по итогам августа взлетели на 200% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистические данные японского министерства финансов.

Также РФ заметно нарастила закупки генераторов у Японии. Прирост за отчетный период составил 45,8%.

Экспорт пластика из Японии в Россию подскочил на 158,1% в годовом выражении, медицинских изделий — на 18,9%.

Между тем поставки комплектующих для компьютеров по направлению заметно просели. Показатель рухнул на 85% по сравнению с августом прошлого года.

Общий товарооборот между Россией и Японией по результатам прошлого месяца вырос на 23,81% в годовом выражении и составил 105,59 млрд иен, или около $743 млн по текущему курсу. Объем торговли между двумя странами вырос впервые за последние два года.