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На картине Ван Гога нашли точное отображение атмосферных процессов

На картине Винсента Ван Гога «Звездная ночь» увидели изображение природного явления, которое нельзя увидеть невооруженным глазом. Соответствующее исследование провели ученые из Китая и Франции.

На картине Ван Гога нашли точное отображение атмосферных процессов
© Картина Винсента Ван Гога «Звездная ночь»

Легендарный «закрученный» фон картины, написанной в 1889 году, долгое время интерпретировали как отражение душевного состояния художника. Но новое исследование предполагает, что на самом деле это скрытая турбулентность – вихревые массы воздуха в атмосфере.

Сейчас «Звездная ночь» считается одним из главных произведений Ван Гога. Но сам художник спустя несколько месяцев после создания называл картину «провальной».

Во время написания «Звездной ночи» Ван Гог находился в психиатрической больнице в Сен-Реми-де-Прованс на юге Франции. На картине был изображен вид из его окна. Мазки кисти создавали настолько убедительную иллюзию движения неба, что ученые задались вопросом – насколько близко картина согласуется с реальной физикой.

Эксперты проанализировали цифровую копию картины в высоком разрешении. В частности, они рассмотрели 14 основных вращающихся фигур и расстояние между ними, что передавало ощущение движения воздуха от одной точки к другой.

Выводы исследователей гласят, что картина соответствует теории турбулентности советского математика Андрея Колмогорова. Согласно ей, энергия постоянно перетекает от больших вихрей к меньшим, прежде чем рассеяться.

Картина также соответствовала спектру мощности скаляров, определенному австралийским математиком Джорджем Батчелором в 1959 году. Скаляры, или вихри разного размера, должны демонстрировать спектр мощности, соответствующий их масштабам.

Ученые пришли к выводу, что фон картины «раскрывает глубокое и интуитивное понимание природных явлений» Ван Гогом, сообщает Physics of Fluids.

Ранее сообщалось, что найден неизвестный автопортрет Ван Гога. Его обнаружили в галерее в Шотландии.

Наука и техника
Андрей Колмогоров